أميركا ومراقبة الانتخابات العراقية

2021/09/10 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعم أميركي ودولي للعراق لضمان نجاح العملية الانتخابية، هل ستنجح الحكومة العراقية والأشراف الدولي في تأمين الانتخابات؟

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