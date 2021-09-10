2021/09/10 | 03:04 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعم أميركي ودولي للعراق لضمان نجاح العملية الانتخابية، هل ستنجح الحكومة العراقية والأشراف الدولي في تأمين الانتخابات؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا ومراقبة الانتخابات العراقية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا ومراقبة الانتخابات العراقية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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