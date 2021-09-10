الأمم المتحدة تدعو إلى

2021/09/10 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، الخميس، المجتمع الدولي لإجراء "حوار" مع حركة طالبان التي استولت على السلطة في أفغانستان.

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