ميسي يحطم رقم الأسطورة بيليه في

2021/09/10 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات نجم نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، ليونيل ميسي، متعادلا مع النجم البرازيلي، بيليه، في تصنيف أكبر عدد من الأهداف الدولية التي حققها لاعب كرة قدم من أميركا الجنوبية.

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