2021/09/10 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يتعجب بعض القراء من هذا العنوان ولكن الحقيقة التي نراها على أرض الواقع هي أن البعض قد يفعلون أشياء وأمور تخالف الضمير البشري ولا يجدوا أي غضاضة في ذلك لأنها كما يقولون إنها "حلال" بمفهومه الحرفي للدين.

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