فصل المقال في معنى الفوبيا من الإسلام

2021/09/10 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإسلاموفوبيا مصطلح مثير للجدل منتشر في الغرب، ويقول البعض إنه يتسم بالمكر والاحتيال، ولا توجد مبالغة في ذلك، لأنه يتحدث عن شيء ويقصد شيئا آخر، وهو يستفيد من الشعور بعقدة الذنب لدى بعض النخب الغربية من الماضي الكولونيالي، كما يستفيد من الجهل وأحيانا رغبة بعض الغربيين في الظهور بمظهر المختلف (وغالبا الناظر بدونية والمتسم بتوقعات منخفضة) إلى ثقافة ودين وحضارة شعوب العالم الثالث.

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