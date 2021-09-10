رغم الخطاب الرسمي..

2021/09/10 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم انتقاداتها الرسمية للانسحاب الأميركي من أفغانستان بعد عقدين من هجمات 11 من سبتمبر، تنظر الصين بقلق كبير لسيطرة حركة طالبان على أفغانستان، وتخشى بكين من القادم من الحركة على أمنها و استثماراتها في الدول المجاروة.

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