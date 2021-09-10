أول مكالمة هاتفية بين بايدن ونظيره الصيني منذ سبعة أشهر

2021/09/10 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، أجرى، الخميس، مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، هي الأولى بينهما منذ سبعة أشهر وذلك في محاولة لضمان عدم تحوّل "المنافسة" بين البلدين إلى "نزاع".

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