أفغانستان: نهاية الاحتلال - سيد صديق

2021/09/10 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_صديق ترجمة سيد صديقبقلم: جوناثان نيل ونانسي لينديسفارنهناك الكثير من الخرافات تُكتَب في بريطانيا والولايات المتحدة عن أفغانستان، وكثيرٌ من هذه الخرافات تخفي وراءها حقائق مهمة.هذه الحقائق هي: أولًا أن طالبان هزمت الولايات المتحدة، وثانيًا أن طالبان فازت لأنها حظت بدعمٍ شعبي أكبر، وثالثًا أن هذا ليس بسبب أن معظم الأفغان يحبون طالبان، بل أن الاحتلال الأمريكي كان قاسيًا وفاسدًا بصو ......





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