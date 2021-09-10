اشتعال-5- - نادية خلوف

2021/09/10 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف اليوم ركضت على طريق الغابة التقيت بأناس لا يشبهونكم لم أقرأ عن عظمتكم الثورية على الفيسبوك ، ولا يهمني تعليقكم .



ليس عليّ حرج.



أليس كذلك؟ وصفت نفسي أنّني لا مبالية ، هو وصف حقيقي ، أحاول أحياناً أن أصلح الأمور ولا أستطيع ، فهل سوف تون عبئاً عليّ ، أم أتركها خلفي.



عقلي يتّخذ القرارات أحياناً دون دراية منّي .



لم أكن أعرف ما يعني الزواج مثلاً رغم أنّني كنت قد تجاوزت العشرين ، لكنّني عرفت ......





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