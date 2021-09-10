السعودية.. شرطة الرياض تقبض على

2021/09/10 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقائد مركبة اصطدم بعدة مركبات أثناء سيره على أحد الطرق السريعة، أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على قائد المركبة لـ"تعريض حياة سالكي الطريق للخطر".

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