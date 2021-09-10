2021/09/10 | 08:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

سجل قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، رقما تاريخيا جديدا يضاف لأرقامه القياسية، بعدما تصدر قائمة هدافي أمريكا الجنوبية برصيد 79 هدفا متقدما على الأسطورة البرازيلية بيليه.

وأحرز ميسي 3 أهداف ليقود منتخب بلاده للفوز على بوليفيا في تصفيات كأس العالم حيث تمكن الأرجنتيني من تسجيل الهدف الأول قبل مرور ربع ساعة على بداية المباراة، من تصويبة بعيدة المدى، ليضيف الهدف الثاني بعد تبادل تمرير الكرة مع لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، مكملا ثلاثيته قبل دقيقتين من النهاية.

وبتسجيله لهذه الثلاثية تخطى رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، بهدفين، ليصبح أفضل هداف في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية، كما وتعتبر هذه الثلاثية السابعة لميسي رفقة منتخب بلاده.

هذا وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات خلف البرازيل.

المصدر: سبوتينك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يحطم رقم بيليه ويتسيد قارة أمريكا الجنوبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يحطم رقم بيليه ويتسيد قارة أمريكا الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).