بعد تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي.. محمد بن سلمان يستقبل مسؤولًا روسيًا

2021/09/10 | 08:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الخميس، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.

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