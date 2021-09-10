2021/09/10 | 08:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي ألكسندر غوليايف، إن الشرطة العسكرية الروسية، شرعت في تسيير دوريات في درعا البلد بجنوب غرب سوريا، بعد تحريرها من المسلحين.وأشار إلى أنه تم تنظيم دوريات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء تسيير دوريات للجيش الروسي في درعا البلد المركز الخبري الوطني.

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