2021/09/10 | 08:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ فاطمة رحمةاجتمع فريق مهرجان عيون للثقافة والفنون، بنسخته الثالثة عشرة، دورة المخرج فيصل الياسري، في مقر مؤسسة عيون المنظمة للمهرجان.واستمر الاجتماع أربع ساعات، برئاسة رئيس المهرجان الفنان عباس الخفاجي، وقد ضم الإعلامية جيهان الطائي والمدير التنفيذي للمهرجان، ورئيس لجنة الصحافة محمد إسماعيل، والمصور الصحفي حمودي غريب، ومحمد الشجر.وقال الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"الاجتماع تناول التحضيرات اللوجستية وتحديد المهام لكل فريق، والعمل على إظهار المهرجان من الناحية الجمالية والتنظيم العالي، متداولين أبرز سمات المهرجان، إضافة إلى تحديد دعوة الشخصيات الثقافية والفنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع تحضيري لفريق مهرجان (عيون)) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع تحضيري لفريق مهرجان (عيون)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).