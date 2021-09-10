مصرف الرافدين يعلن عن قروض تصل إلى 50 مليوناً لهذه الفئات

2021/09/10 | 08:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين عن قروض للبناء والترميم عبر فروع المصرف، فيما حدد الفئات المشمولة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر إعلام المصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 أيلول 2021)، ان "قروض بقيمة ٥٠ مليون للبناء والترميم عبر فروع المصرف وتمنح للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين".

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