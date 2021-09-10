2021/09/10 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني يتخذ اليوم الجمعة، قرار غربي حول ما إذا كان سيتم تحميل إيران مسؤولية فشل مفاوضات فيينا، بعد اتهام أممي للحكومة الجديدة بجعل الإشراف على برنامجها النووي “مستحيلا”.وبينت الصحيفة البريطانية أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بقرار دولي لتحميل إيران مسؤولية فشل مفاوضات فيينا المركز الخبري الوطني.

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