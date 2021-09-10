بيان من الرافدين حول قروض الـ 50 مليون دينار

2021/09/10 | 09:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصرف الرافدين، الجمعة، عن قروض للبناء والترميم عبر فروع المصرف، محددا الفئات المشمولة.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (10 أيلول 2021)، ان "المصرف مستمر بفتح حسابات التوفير والجاري في فروع المصرف وبدون شاهد التعريف".

واضاف البيان، ان "قروضا تمنح بقيمة 50 مليون للبناء والترميم عبر فروع المصرف وتمنح للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين".

N.A

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