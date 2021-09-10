2021/09/10 | 09:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أحرز إيفرتون ريبيرو هدفه الثاني في مباراتين ليقود البرازيل للفوز 2-0 على ضيفتها بيرو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية.وهز ريبيرو، الذي أحرز هدف الفوز 1-0 على تشيلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرازيل تتخطى بيرو في تصفيات مونديال قطر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تتخطى بيرو في تصفيات مونديال قطر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تتخطى بيرو في تصفيات مونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).