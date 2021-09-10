استعراض أقل استفزازا ووباء بدون إصابات.. ماذا يحدث في كوريا الشمالية؟

2021/09/10 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدلت الأحوال والأوضاع في كوريا الشمالية، منذ تفشي وباء كورونا، وذلك بعد آخر لقاء بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فيتنام عام 2019.

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