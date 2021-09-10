محافظ ذي قار يتخذ سلسلة قرارات تكريماً للبطل العراقي نصار جراح

2021/09/10 | 09:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كرم محافظة ذي قار احمد الخفاجي، الجمعة، البطل الأولمبي العراقي جراح نصار نصار ب3 جوائز، تكريماً لإنجازه في أولمبيات طوكيو البارالمبية.

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وذكر المحافظ في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 أيلول 2021)، "اليوم نستقبل البطل الأولمبي جراح نصار فخر العراق وذي قار، تكريمنا له : سيارة صالون، وأطلاق أسمه على مجمع سومر الرياضي".

واشار المحافظ الى انه "سيتم نصب تمثال له في ركن المجمع الرياضي مطل على الشارع العام".

ونجح بطل ألعاب القوى العراقي جراح نصار في حصد الميدالية الفضية ضمن بارالمبياد طوكيو بفعالية رمي الثقل بفارق سنتيمتر واحد عن صاحب الميدالية الذهبية الروسي.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (29 آب 2021)، إن "هذا الإنجاز مهم جداً للعراق كونه يأتي على صعيد بطولة البارالمبياد التي تعد أقوى منافسة في الفعاليات الرياضية".

وحقق جراح الرقم (11.15متراً) أحد عشر متراً وخمسة عشر سنتيمتراً، فيما حقق الروسي، صاحب الميدالية الذهبية، الرقم (11.16متراً) أحد عشر متراً وستة عشر سنتيمتراً.

ويذكر ان الرقم العالمي هو 11متراً وأحد عشر سنتيمتراً.

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