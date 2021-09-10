الحشد الشعبي يطلق عملية (ثأر الأبطال) لتعقب فلول داعش بمناطق غربي الأنبار

2021/09/10 | 09:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، اليوم الجمعة، انطلاق عملية (ثأر الابطال) فجرا، تستهدف الشريط الحدودي والمناطق الرخوة امنيآ بمشاركة (٤) الوية من الحشد اضافة للمديريات الساندة التابعة للهيئة.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قواتنا فجر اليوم بعملية كبيرة تستهدف الشريط الحدودي مع سوريا الممتد من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد مرورا بعدد من المناطق والاودية التي توصف بالمؤثرة امنيا وتتخذها عصابات داعش الارهابية كملاذ امن لها".

واضاف ان "العملية جاءت بعد ملاحظة تحركات للعدو في عدد من تلك المناطق وثأرا لشهداء حرس الحدود الابطال الذين استهدفوا قبل ايام".

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