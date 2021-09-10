2021/09/10 | 09:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KbNxl9qvrpU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دريد : واشنطن لم تعطي الضوء الأخضر لضرب ايران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دريد : واشنطن لم تعطي الضوء الأخضر لضرب ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).