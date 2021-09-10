غوتيريش يدعو إلى حوار مع طالبان ويحذر من انهيار اقتصادي في افغانستان

2021/09/10 | 09:37 - المصدر: قناة التغيير

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دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس المجتمع الدولي لإجراء حوار مع حركة طالبان، معربا عن خشيته أيضا من تداعيات سيناريو شبيه بما حصل في أفغانستان، على منطقة الساحل

وقال غوتيريش “يجب علينا أن نبقي على حوار مع طالبان مع شعور بالتضامن مع الشعب الأفغاني، مشدداً على ضرورة التضامن مع شعب يعاني بشدّة، ويواجه خطر الموت جوعاً.



وأكد ضرورة منع حدوث انهيار اقتصادي في هذا البلد، لافتاً الى أن بإمكان المجتمع الدولي أن يمنح كابول وسائل مالية، تسمح بعدم إفلاس البلاد.

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