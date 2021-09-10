زيارته للسعودية أُجِلَتْ أم أُلغيتْ؟ وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل العمل على حل القضايا الصعبة

2021/09/10 | 09:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأنه يتطلع إلى زيارة المملكة العربية السعودية "في المستقبل القريب"، وذلك بعد "تأجيل" زيارته التي كانت مقررة إلى المملكة الخميس ضمن جولته بالمنطقة.

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