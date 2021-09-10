الرافدين تصدر بيانًا بشأن قروض الـ50 مليون دينار

2021/09/10 | 09:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، بياناً جديداً بشأن قروض البناء البالغة 50 مليون دينار.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “قروض 50 مليون دينار للبناء والترميم عبر فروع المصرف وتمنح للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين”.

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