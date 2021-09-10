الحشد يطلق عمليات “ثأر الأبطال” في الانبار

2021/09/10 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انطلقت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، اليوم الجمعة ، بعملية أمنية (ثأر الابطال) لتعقب خلايا داعش الارهابية في مناطق غرب الانبار .وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح حسب بيان لموقع الحشد الشعبي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن”قواتنا انطلقت ،فجر اليوم ، بعملية أمنية كبيرة بمشاركة اربعة ألوية من الحشد الشعبي اضافة […]

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