بعد تراجع شعبيته… بايدن يوسع إلزامية التلقيح ضد كورونا

2021/09/10 | 10:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم 100 موظف أو أكثر، وذلك في إطار تعزيز جهود احتواء المتحور دلتا من فيروس كورونا.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أن على الشركات أن “تضمن أن قواها العاملة ملقحة بالكامل أو أن تطلب من العمال غير الملقّحين أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل”.

وسيطال التدبير نحو 80 مليون شخص وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية، وتدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تحصل على تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.

وأشاد مراقبون بنهج بايدن الذي تولى الرئاسة في يناير (كانون الثاني)، وبالجهود المنسقة التي بذلتها إدارته في احتواء فيروس كورونا.

لكن تفشي دلتا شديدة العدوى، وبطء حملات التلقيح في مناطق واسعة ذات غالبية جمهورية، أديا إلى تسارع وتيرة الإصابات.

وتراجعت نسبة التأييد السياسي للرئيس الديموقراطي في الأسابيع القليلة الماضية.

وأظهر أحدث الاستطلاعات لواشنطن بوست وإي بي سي نيوز، أن 52% من الأمريكيين يؤيدون التدابير التي اتخذتها إدارة بايدن لاحتواء الجائحة، مقارنةً مع 62% في يونيو (حزيران).

وتراجعت النسبة الإجمالية لتأييد بايدن إلى 44% للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، وفق استطلاع واشنطن بوست وإيه بي سي نيوز، مقارنةً مع 50% في يونيو(حزيران).

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