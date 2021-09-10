بغداد تنسق عسكرياً مع أربيل لتأمين الانتخابات في المناطق المتنازع عليها

2021/09/10 | 10:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرت اللجنة الأمنية العليا المسؤولة عن أمن الانتخابات، المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، مباحثات مع المسؤولين الأمنيين في إقليم كردستان، بشأن التنسيق الأمني المشترك لحماية العملية الانتخابية في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وقال مسؤول أمني أن اجتماع رئيس لجنة تأمين الانتخابات، الفريق الركن عبد الأمير الشمري مع المسؤولين الكرد بحث ملف تأمين المناطق المتنازع عليها خلال سير العملية الانتخابية، مبينا، أن القيادات الأمنية من الطرفين بحثت وضع خطة مشتركة للانتشار العسكري في تلك المناطق وضبط أمنها، خلال عملية التصويت ونقل صناديق الاقتراع، وتم التوصل الى تفاهمات مهمة.

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