2021/09/10 | 10:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، الانتخابات التشريعية، التي جرت بشكل متزامن الأربعاء، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية المغربية ليل الخميس.

وكشفت المعطيات التي قدمتها الداخلية المغربية عن ارتفاع حصيلة التجمع الوطني للأحرار إلى مئة ومقعدان، مقابل ثلاثة عشر مقعدا فقط لحزب العدالة والتنمية.



ورسم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، خارطة تحالفات حزبه لتكوين حكومة جديدة، كاشفاً أنه سيشكل قاعدة تفاوضه مع الأحزاب الوطنية لبناء أغلبية قوية ومنسجمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأحرار يتصدر الانتخابات التشريعية بالمغرب ويرسم خارطة تحالفاته) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأحرار يتصدر الانتخابات التشريعية بالمغرب ويرسم خارطة تحالفاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).