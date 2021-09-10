الإعصار أولاف يزداد قوة ويضرب سواحل المكسيك ويغلق الموانئ والمطارات

2021/09/10 | 10:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ازدادت العاصفة أولاف قوة واستحالت إعصارا من الفئة الثانية ليل الخميس الجمعة وضربت الساحل، حيث المنتجع البحري الشهير لوس كابوس على ما أفاد المركز الوطني المكسيكي للأعاصير.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية إن غطاء الغيوم يتسبب بهطول أمطار غزيرة ظرفية، بينما توقفت الملاحة في منطقتي كابو سان لوكاس وسان خوسيه ديل كابو السياحتين، وعلقت23 رحلة طيران في مطار لوس كابوس ورحلة من مطار لاباز.

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