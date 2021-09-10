الكاظمي يوجه بمضاعفة أعداد زائري الأربعينية: ستتراجع الإصابات بإذن الله

2021/09/10 | 10:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بزيادة التأشيرات الممنوحة لزائري الأربعين من دول الخارج.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "الكاظمي وجه بمضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من الدول الإسلامية الذين يرومون زيارة العراق، عن العدد الذي تم إقراره سابقًا بسبب جائحة كورونا وظروفها القاهرة، وليزداد العدد من (40) ألف زائر إلى (80) ألف زائر".

وأضاف أن "هذه الزيادة تأتي مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي؛ لما تمثله من أجواء روحانية دينية مؤمنة خالصة؛ وليتسنى لأكبر عدد ممكن من الزائرين الكرام حضور مراسم عزاء سيد الشهداء، مع التزام جميع الوافدين بشروط اللقاح واختبار المسحة والالتزامات الصحية الأخرى".

وتابع: "وبإذنه تعالى وعبر الالتزام بالإجراءات الصحية، ستتراجع حدة جائحة كورونا؛ لنرى ضيوفنا الأعزاء في الأعوام القادمة من جميع الدول، وهم يزورون عراقنا الحبيب قادمين من كل بقاع العالم، وهم مطمئنون من خطر الإصابة بالجائحة".

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