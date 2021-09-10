الرئيس الصيني لبايدن: سياسة واشنطن تجاه بكين تسببت بـ’صعوبات خطيرة’

2021/09/10 | 10:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت بكين الجمعة أنّ الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ نظيره الأميركي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية هي الأولى بينهما منذ سبعة أشهر أنّ سياسة الولايات المتّحدة تجاه الصين تسبّبت بـ"صعوبات خطيرة"، مشدّداً على أنّ إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح أمر بالغ الأهمية "لمصير العالم".

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ونقلت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية عن شي قوله لبايدن إنّ "بلدينا والعالم بأسره سيعانون في حال حدوث مواجهة صينية-أميركية".

وأضاف أنّ "مستقبل العالم ومصيره يعتمدان على قدرة الصين والولايات المتحدة على إدارة علاقاتهما بشكل صحيح.



هذا هو سؤال القرن الذي يتعيّن على البلدين الإجابة عليه".

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