2021/09/10 | 10:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kAvSwKMW23I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفريق الركن جليل خلف:خدمة العلم تصل الى عام ونصف لغير الخريجين وتشمل حتى موظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفريق الركن جليل خلف:خدمة العلم تصل الى عام ونصف لغير الخريجين وتشمل حتى موظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).