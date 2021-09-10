7 نصائح لعدم فقدان مدخراتك بأسواق الأسهم وقت التراجعات

2021/09/10 | 10:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال: عندما تتراجع أسواق المال بشكل مفاجئ لبعض الأحداث الطارئة والمؤقتة ولاسيما في وقت اتجهت فيه أنظار الراغبين في استثمار مداخراتهم بمجال الأسهم منذ بداية مرحلة ما بعد كورونا بسبب تعرض مجتمع الأعمال التجارية لاضطرابات.ويرصد "معلومات …

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