الدفاع المدني: اخماد حريق اندلع بمحل لبيع ملابس الأطفال في النجف

2021/09/10 | 10:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اخماد حريق اندلع في محل لبيع ملابس الأطفال وسط محافظة النجف.وذكرت المديرية، في بيان، أن “محلا لبيع ملابس الأطفال، احترق في شارع الروان، وهو احد المحلات الخارجية لستي مول مساحة، وسط النجف”.واشارت إلى “السيطرة على الحادث دون امتداده إلى داخل أروقة المول”.وفيما بينت أن “سبب الحادث تماس …

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