حادثتان تهزان محافظة ديالى.. والحصيلة ثلاثة قتلى

2021/09/10 | 10:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة اشخاص، إثر حادثين منفصلين شهدتهما محافظة ديالى اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمني لـ NRT عربية (10 أيلول 2021)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع (النترا) فجر اليوم بالقرب من قرية برغش التابعة الى ناحية جديدة الشط ضمن قضاء الخالص شمالي ديالى"، مبينا أن "الانفجار أدى إلى مقتل شخصين".

ولفت المصدر إلى أن حادث اخر وقع، تمثل بقيام "ثلاثة أشخاص قاموا بنحر سائق تكسي بسكين بعد استئجاره"، مضيفا أنهم "قاموا بسرقة السيارة ورمي الجثة والهرب على طريق بعقوبة - الخالص".

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