في ذكرى 11 سبتمبر.. مراسل CNN يسترجع ما حدث خلال 20 عامًا في أفغانستان

2021/09/10 | 10:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان مراسل CNN نيك روبرتسون والفريق المرافق له في كابول عندما هاجم إرهابيو القاعدة الولايات المتحدة في 11 سبتمبر، حيث قاموا بتغطية وجهة نظر طالبان التي تسيطر على أفغانستان.روبرتسون، في كابول مرة أخرى بعد 20 عامًا، يلقي نظرة على عواقب عقدين من الحرب التي أطاحت بطالبان، وهو الصراع الذي كان يهدف إلى منع وقوع هجمات شبيهة بهجمات 11 سبتمبر مرة أخرى.الآن مع نهاية أطول حرب في أمريكا، وتولي طالبان مرة أخرى السلطة في البلاد، فإن التهديد ضد الولايات المتحدة لا يزال قائمًا إلى حد كبير.

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