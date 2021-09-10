بايدن يبحث هاتفياً مع شي سبل الحيلولة دون اندلاع نزاع بين البلدين

2021/09/10 | 10:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى الخميس مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ هي الأولى بينهما منذ سبعة أشهر، في محاولة لضمان عدم تحوّل المنافسة بين البلدين إلى نزاع.

وقال مسؤول كبير في الرئاسة الأميركية لعدد من الصحافيين ان بايدن ابلغ نظيره الصيني أنّ الولايات المتّحدة تريد أن يظلّ الزخم تنافسياً وألا نجد أنفسنا في المستقبل في وضع ننحرف فيه إلى نزاع غير مقصود.



لكنّ المسؤول أقرّ بأنّ حالة الجمود بين البلدين لا يمكن أن تستمرّ، محذّراً من أنّ بقاء الحال على ما هو عليه بين واشنطن وبكين ينطوي على مخاطر.

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