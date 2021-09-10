نيمار غاضب من جماهير البرازيل

2021/09/10 | 10:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشتكى مهاجم البرازيل، نيمار، من عدم حصوله على الاحترام الذي يستحقه من جماهير بلاده، بعد قيادته المنتخب للفوز (2-0) على بيرو، ليحقق انتصاره الثامن توالياً، في تصفيات كأس العالم 2022.

تعرض نجم سان جيرمان، لانتقادات من الجماهير والمعلقين، لتورطه في شجار، وعدم تقديمه الأداء الذي جعله أحد أبرز المواهب في جيله.

وقال نيمار بعد الفوز: “لا أعلم ما الذي يجب علي فعله أكثر من هذا من أجل هذا القميص، لكي تحترمني الجماهير”.

وتعرض مهاجم باريس سان جيرمان لانتقادات بعد الفوز (1-0) على تشيلي، وقالت بعض الجماهير إن وزنه كان زائداً.

وخلع نيمار قميصه لإظهار عضلات بطنه، خلال مقابلة بأرض الملعب.

وأضاف: “هذا ليس طبيعياً، هذا يحدث منذ فترة طويلة من الصحافيين والمعلقين وآخرين أيضاً، في بعض الأحيان لا أريد الحديث في مقابلات لكني أقوم بعملي في اللحظات المهمة”.

وكانت علاقة نيمار بوسائل الإعلام متقلبة منذ ظهوره مع سانتوس قبل عقد من الزمن.

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