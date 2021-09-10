2021/09/10 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت الهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ، اليوم الجمعة، ضرورة تعميم استخدام “كودات” المباني البيئية.وذكر رئيس الهيأة كمال حسين لطيف في تصريح تابعه، “المركز الخبري الوطني”، أن”استخدام (كودات) المباني البيئية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كودات المباني البيئية..



هل يمكن تطبيق التجربة بالعراق؟ المركز الخبري الوطني.

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