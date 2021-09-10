دعوة لطرق بناء تقلل استهلاك الطاقة الكهربائية في العراق إلى النصف.. ماهو نظام الكودات؟

2021/09/10 | 10:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

استعرضت الهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، اليوم الجمعة، عدة ستراتيجيات في البناء والاستخدامات اليومية تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة لـ50%.

وأوضح رئيس الهيأة كمال حسين لطيف في تصريح تابعته “يس عراق” أن “استخدام (كودات) المباني البيئية ضروري في استثمار المباني السكنية، وكذلك استخدام (الثرمستون) الذي يكون فيه عامل التوصيل أقل من مواد البناء المحلية الأخرى”.

وأضاف أن “إتباع هذه الطريقة في البناء يقلل من نصف الحاجة للكهرباء، ويقلل من صرف واستهلاك الطاقة الكهربائية”، لافتاً الى أن “هذا الأمر يدفع إلى التغيير في المباني الحديثة”.

ودعا “هيأة الاستثمار بالاتجاه إلى الكودات البيئية، واستخدام مباني العزل أو الطابوق العازل، والجدران العازلة، وسيفي ذلك بمتطلبات تقليل صرف الوقود العام ، ويؤدي أيضاً الى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير”.

وأكد لطيف أن “دائرته قامت بإجراء تجربة لإحدى المباني، تم خلالها تغيير جميع المصابيح واستبدالها بمصابيح (اللد) ، وتم تخفيض أكثر من 77% من الطاقة “، موضحاً أن “الأمر لا يخص التبريد ، بل يخص موضوع الإنارة (باللدات)، لما لذلك من أثر كبير في تخفيض الطلب على الطاقة”.

وتابع أنه “إذا تعمم هذا الموضوع فإنه سيوفر لنا أكثر من 50% من الطاقة”، مشيراً الى أن “استخدام (اللدات) الذي يساعد كثيراً في ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الكهرباء، وهذه الإجراءات تقع ضمن اتفاق باريس للتغيير المناخي، وأنها تساعد في تقليل الانبعاثات مع وجود الطاقة المتجددة التي تدخل لمزيج الطاقة”.

ونوه الى أنه “في حال تم استخدام مواد بناء ملائمة للبيئة، وعازلة وغير ناقلة للحرارة، سنحقق انخفاضاً كبيراً في الانبعاثات، وتخفيض الطلب على الكهرباء بشكل كبير”.

ماهي كودات المباني البيئية؟

وكودات التصميم البيئي هي قوانين تنظم ابرز المتطلبات المعمارية وبصورة خاصة غلاف المبنى الخارجي من حيث نسق الفتحات وحجمها ونسبتها إلى الجدار، ومعامل الانتقالية الحرارية لطبقات الجدار والزجاج، والتسرب الهوائي من خلال مفاصل الجدران ونقاط التقاء عناصره، والإنارة الطبيعية التهوية الطبيعية، وتوفير الطاقة”.

وتتعلق كودات التصميم البيئي بالامور الواجب توفرها عند التصميم ليكون المنتوج اقرب ما يمكن إلى الاستدامة، حيث ان المباني لها الاثر الأكبر في استخدام الطاقة وتغير المناخ، من خلال التلوث (انبعاث غاز co2, الفضلات)، استخدام الماء، الحصول على الراحة الحرارية، النقل، وذلك لتوفير الطاقة وللحد من التلوث البيئي، يجب البحث عن الفرص المناسبة لتطبيق استراتيجيات الاستدامة منذ المراحل الأولية للتصميم المعماري.

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