الولايات المتحدة تحيي الذكرى العشرين على أحداث 11 سبتمبر

2021/09/10 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتحيي الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، التي شكلت صدمة غير مسبوقة، هزّت الولايات المتحدة والعالم، وأودت بأرواح المئات من الاشخاص، في اعتداءات جوية تمت بعد اختطاف مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي عددا من الرحلات الأميركية الداخلية.وتسببت تلك الهجمات بسقوط مئات الضحايا، الذين قُدر عددهم بـ2977 شخصاً، بما فيهم ركاب الطائرات المستخدمة في الاعتداءات وأولئك الذين كانوا في برجي مركز التجارة العالمي وقت ضربهما.وتحول رد فعل الولايات المتحدة إلى خوض حرب على الإرهاب وأسفر عنه دخول افغانستان واسقاط نظام طالبان.المصدر: الحرة

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