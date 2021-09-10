تويتر تطلق ميزة جديدة لمنافسة ميزة المجموعات على فيسبوك

2021/09/10 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تواصل منصة التواصل الاجتماعي تويتر إطلاق مجموعة من التحديثات الجديدة بغرض عصرنة موقعها، لكن كذلك من أجل منافسة منافسها الرئيسي فيسبوك، و في الوقت الذي شكلت فيه ميزة مجموعات فيسبوك واحدة من نقاط قوة المنصة، فإن تويتر تريد بدورها أن تستلهم هذا النجاح.

وقال موقع The Verge إنه بدءًا من يوم الأربعاء ، يمكن دعوة مستخدمي Twitter للانضمام إلى مجموعة أولية من المنتديات التي تتضمن #AstroTwitter و #DogTwitter و #SkincareTwitter و #SoleFood (مجموعة لعشاق الأحذية الرياضية).



بمجرد انضمام الأشخاص إلى المجتمع ، يمكنهم التغريد مباشرة للأعضاء الآخرين بدلاً من متابعيهم فقط.



يمكن لأعضاء المجتمع فقط الإعجاب أو الرد على التغريدات التي يرسلها أعضاء آخرون.

وقالت الموقع أنه على غرار ما هو معمول به في مجموعات فيسبوك و منتديات Reddit ، سيكون لكل مجتمع من مجتمعات تويترمشرفين خاصين به يمكنهم وضع القواعد ودعوة الأشخاص أو إزالتهم.



كما دعا تويتر حفنة قليلة من المستخدمين لإنشاء المجتمعات الأولى وسيسمح لأي شخص بالتقدم لإنشاء مجتمعاتهم الخاصة على موقعه على الويب.

وبحسب تويتر: "فإن المنتديات هي مجرد دعوة فقط في الوقت الحالي ، لكننا نعمل على إيجاد طرق تمكن الأشخاص من اكتشاف المجتمعات التي يريدون أن يكونوا جزءًا منها والانضمام إليها"

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