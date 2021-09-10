تواصل الارتفاع.. بغداد اليوم تعرض أسعار الدولار في بورصة العراق

2021/09/10 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الجمعة، اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي حسب ما سجلته اسواق العملة والصيرفات المحلية في البلاد.وبلغ سعر الشراء 147250 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، بينما وصل سعر البيع 148250 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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