2021/09/10 | 11:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان جديد من الرافدين بشأن قروض الـ50 مليون دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/10 | 11:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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