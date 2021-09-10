2021/09/10 | 11:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبارأعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن اطلاق عملية أمنية ( ثأر الابطال) لتعقب خلايا “داعش” في مناطق غربي الانبار.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، في بيان، ان “قواتنا انطلقت، فجر اليوم، بعملية أمنية كبيرة بمشاركة (٤) ألوية من الحشد الشعبي اضافة للمديريات الساندة التابعة للهيئة، لتعقب خلال داعش في …

ظهرت المقالة انطلاق عملية لتعقب عناصر داعش غرب الأنبار أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية لتعقب عناصر داعش غرب الأنبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية لتعقب عناصر داعش غرب الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).