2021/09/10 | 11:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HQS8V19tk8w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاح كـ ورونا وتخدير الأسنان.. جدل ينذر بـ "الوفاة" | عوافي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاح كـ ورونا وتخدير الأسنان.. جدل ينذر بـ "الوفاة" | عوافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).