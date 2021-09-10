تحت حكم طالبان.. أفغانستان تنضم إلى 12 دولة بلا وزيرات بينها السعودية واليمن

2021/09/10 | 11:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة طالبان تشكيل حكومة مؤقتة لأفغانستان، بقيادة مجموعة متشددة من المقاتلين المخضرمين.وكان الأمر الغائب الملحوظ عن إعلان يوم الثلاثاء هو وجود نساء، ومن الواضح أن منصب وزارة شؤون المرأة قد ألغي بالكامل في ظل النظام الجديد.

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