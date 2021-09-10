2021/09/10 | 11:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما خسر حزب العدالة والتنمية الإسلامي السلطة بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، ينتظر أن يعين العاهل المغربي، محمد السادس، في الأيام المقبلة رئيس حكومة جديد من الحزب الفائز بالانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملياردير المقرب من الملك يتصدر انتخابات المغرب.. من هو عزيز أخنوش؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملياردير المقرب من الملك يتصدر انتخابات المغرب.. من هو عزيز أخنوش؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).