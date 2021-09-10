2021/09/10 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف السياسي الكردي ووزير الاعمار والاسكان السابق بنكين ريكاني، الجمعة، عن عودة قريبة للحزب الديمقراطي الكردستاني الى المناطق المتنازع عليها في المحافظات خارج الاقليم لممارسة انشطته السياسية.وأضاف ريكاني في تصريح، تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد وأربيل تتفقان على عودة حزب “البارزاني” للمناطق المتنازع عليها المركز الخبري الوطني.

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